Creval, stipulato atto fusione di Creval PiùFactor in Claris Factor

(Teleborsa) – L’atto di fusione per incorporazione in Claris Factor S.p.A. di Creval PiùFactor S.p.A. è stato sottoscritto in data odierna 27 dicembre 2018.

La fusione, avverte una nota del Credito Valtellinese, avrà effetti giuridici a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Alla data di efficacia della fusione, la combined entity assumerà la denominazione di “Creval PiùFactor S.p.A.” con trasferimento della sede legale in Milano, Via Feltre n. 75 e sede secondaria e direzione generale in Montebelluna, Piazza G.B. Dall’Armi n. 1.

Al fine di rafforzare ulteriormente la struttura di Creval PiùFactor, Stefano Zuccherato assumerà la carica di Direttore Generale post fusione.

Poco mosso il titolo Credito Valtellinese a Piazza Affari: +0,29%.