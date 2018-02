Creval, ok di Consob all’aumento. Parte oggi

(Teleborsa) – Disco verde di Consob all’aumento di capitale del Credito Valtellinese, che parte ufficialmente oggi 19 febbraio 2018.

I diritti di opzione, validi per la sottoscrizione delle azioni Creval di nuova emissione, saranno pertanto esercitabili, a pena di decadenza, dal 19 febbraio 2018 all’8 marzo 2018, estremi inclusi e saranno negoziabili sull’MTA dal 19 febbraio 2018 al 2 marzo 2018.

Come già comunicato, l’Aumento di Capitale è interamente garantito da un consorzio di garanzia composto da Mediobanca (in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner), Banco Santander, Barclays, Citigroup Global Markets Limited e Credit Suisse (in qualità di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunners), Commerzbank e Société Générale (in qualità di Senior Joint Bookrunners), Banca Akros, Equita SIM e Keefe, Bruyette & Woods (in qualità di Joint Bookrunners) e MainFirst (in qualità di Co-Lead Manager) (il “Consorzio di Garanzia” o anche i “Garanti”). Non ha, invece, sottoscritto il contratto di garanzia relativo all’Aumento di Capitale Jefferies International Limited.

Credito Valtellinese comunica, inoltre, che – fermi gli impegni del Consorzio di Garanzia per l’intero controvalore dell’Aumento di Capitale – Algebris (UK) Limited (“Algebris”), Credito Fondiario S.p.A. (“Credito Fondiario”) e Dorotheum GmbH & Co KG (“Dorotheum” e, congiuntamente ad Algebris e Credito Fondiario, i “Sub-Garanti di Prima Allocazione”) hanno sottoscritto con i Garanti accordi di sub-garanzia di prima allocazione per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 55 milioni, ai sensi dei quali – a termini e condizioni usuali per questo genere di accordi – si sono impegnati nei confronti dei Garanti a sottoscrivere le azioni eventualmente non sottoscritte al

termine dell’offerta in borsa dei diritti inoptati, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, in via proporzionale fra loro ed in ogni caso entro i limiti di importo indicati nei rispettivi accordi di sub-garanzia e con priorità rispetto ai Garanti.