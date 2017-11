(Teleborsa) – Credito Valtellinese non riesce a fare prezzo a Piazza Affari. Dopo più di tre ore dall’avvio il titolo della banca non riesce ancora a entrare in negoziazione.

Ieri, 16 novembre è stata un’altra giornata catastrofica con il titolo ha lasciato sul terreno il 19%, chiudendo su nuovi minimi a 1,15 euro.

A pesare l’annuncio di un piano di un maxi-aumento di capitale fino a 700 milioni.