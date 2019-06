editato in: da

(Teleborsa) – La Consob comunica che Morgan Stanley, dal 17 giugno 2019, ha in portafoglio una quota potenziale del 7,267% in Creval, di cui lo 0,008% con diritto di voto, mentre il 7,259% si riferisce ad azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di rientro non prestabilita a discrezione del prestatore, che non prevedono data di scadenza.