CreVal, Luigi Lovaglio nominato nuovo Presidente

(Teleborsa) – Cambia il management del Credito Valtellinese. Il Consiglio di Amministrazione ha nominatoLuigi LovaglioPresidente, Alessandro Trotter e Stefano Caselli Vice Presidenti, designando Alessandro Trotter quale Vice Presidente Vicario, e Mauro Selvetti Amministratore Delegato.

Nominati i componenti dei comitati di governance. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato i seguenti componenti dei comitati consiliari per il triennio 2018 – 2020:

– Comitato per le Nomine: Teresa Naddeo (Presidente), Paola Bruno e Anna Doro

– Comitato per la Remunerazione: Paola Bruno (Presidente), Teresa Naddeo e Massimiliano Scrocchi

– Comitato Rischi: Elena Beccalli (Presidente), Fausto Galmarini e Carlo Crosara

– Comitato OPC (Operazioni parti correlate): Stefano Gatti (Presidente), Livia Aliberti Amidani e Serena Gatteschi.

Poco sotto la parità il titolo a Piazza Affari: -0,21%.