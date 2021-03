Creval, DGFD presenta lista per CdA

editato in: da

(Teleborsa) – DGFD azionista al 6,15% di Credito Valtellinese ha presentato la lista per il nuovo CdA dell’istituto di credito, all’ordine del giorno nell’assemblea convocata per il 19 aprile 2021.

In lista, l’attuale presidente Alessandro Trotter, l’AD e DG Luigi Lovaglio, Massimiliano Scrocchi, Stefano Caselli, Fausto Galmarini, Livia Aliberti Amidani, Paola Bruno, Jacob Kalma, Teresa Naddeo e Maria Giovanna Calloni. Nuovi ingressi per Paolo Ciccarelli, Annalisa Donesana e Renata Maria Ricotti.



Nella lettera di presentazione della lista, DGFD, già promotrice della lista per la nomina dell’attuale CdA, rileva che “il consiglio ha operato con indipendenza e successo, considerato anche il raggiungimento in anticipo rispetto alla tempistica prevista di alcuni degli obiettivi del piano industriale approvato in data 17 giugno 2019 e, con la presentazione della presente lista, intende dare continuità e stabilità alla governance per la definitiva esecuzione del Piano nell’interesse di tutti gli azionisti, dei dipendenti e dei clienti di Creval”.

DGFD osserva inoltre che, sempre nell’interesse degli azionisti, dei dipendenti, dei clienti e del tessuto economico e sociale del territorio di elezione di Creval, “è necessario garantire la massima indipendenza dell’eligendo CdA e l’assenza di qualunque potenziale conflitto di interesse che possa minare la crescita della banca”.