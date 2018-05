Creval cede a Credito Fondiario portafoglio NPL per 222 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Creval e Credito Fondiario hanno raggiunto un accordo per la cessione a Credito Fondiario di un portafoglio costituito da crediti non performing secured del Gruppo Creval per un valore lordo di libro (GBV) di 222 milioni di euro – che comprende finanziamenti di leasing immobiliare per un GBV di oltre 56 milioni di euro – ad un prezzo prossimo al 41% del GBV.

Il portafoglio è costituito da esposizioni creditizie principalmente verso imprese del settore immobiliare, classificati a inadempienza probabile e a sofferenza.