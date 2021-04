Creval, CdA: apprezzato incremento offerta Credit Agricole, ma non è ancora adeguata

editato in: da

(Teleborsa) – Pure avendo “preso atto ed apprezzato” che Credit Agricole ha alzato il corrispettivo offerto nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto sulle azioni Creval, il consiglio di amministrazione della banca lombarda rileva come “l’aumento del corrispettivo ad 12,2 euro non riconosca ancora in maniera adeguata il valore della banca e non sia, pertanto, di per sé sufficiente a mutare le precedenti considerazioni e valutazioni espresse”.

Il CdA di Creval rileva inoltre che il pagamento da parte di CAI di un corrispettivo addizionale pari a 0,3 euro per ciascuna azione (che porterebbe il corrispettivo complessivo a 12,5 euro) “è comunque condizionato al raggiungimento da parte di CAI di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Creval, pur rappresentando un apprezzabile ulteriore riconoscimento in favore degli azionisti che avvicinerebbe l’offerta ai valori minimi identificati dagli advisor finanziari BofA Securities e Mediobanca”.

Inoltre, fa notare il board del Credito Valtellinese, l’offerente ha subordinato il pagamento di tale corrispettivo addizionale al raggiungimento di una soglia molto alta del capitale sociale dell’emittente (tra l’altro maggiore della soglia a cui l’offerente ha condizionato l’efficacia dell’offerta pari a 66,67%, parzialmente rinunciabile fino al 50% + 1 azione creval) rendendo, pertanto, incerto il riconoscimento di tale componente incrementale di corrispettivo”.