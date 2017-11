Creval alza il velo sul piano al 2020, aumento capitale fino a 700 milioni

(Teleborsa) – Il Credito Valtellinese ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con una perdita netta pari a 402,6 milioni di euro rispetto al rosso di 136 milioni dello stesso periodo del 2016.

Il nuovo piano industriale al 2020, di Creval prevede un aumento di capitale a pagamento per un importo massimo di 700 milioni, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti che sarà convocata per il 19 dicembre. L’operazione prevede il conferimento al CdA di una delega ad aumentare il capitale da esercitarsi entro il termine ultimo del 31 luglio 2019.

L’aumento sarà realizzato mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti. I termini definitivi dell’operazione saranno determinati dal consiglio in prossimità dell’avvio dell’offerta, che si prevede possa essere effettuata nel corso del primo trimestre 2018.

Titolo a picco in Borsa. Confermate dunque le indiscrezioni stampa circolate in mattinata, di un rafforzamento patrimoniale in vista. Rumors che hanno contribuito alla brusca discesa oggi del titolo a Piazza Affari: le azioni hanno chiuso con una flessione del 13,33% a fronte del -0,26% registrato dall’indice di riferimento FTSE IT All-Share.

Creval ha sottoscritto con Mediobanca, in qualità di global coordinator e di bookrunner, un accordo di pre-underwriting avente ad oggetto l’impegno a sottoscrivere un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle azioni eventualmente non sottoscritte al termine dell’offerta in borsa dei diritti inoptati. Il piano dell’istituto prevede inoltre la cessione e valorizzazione di non core assets/partecipazioni non strategiche con effetti positivi attesi a livello di CET1 capital fino a 61 milioni.

Il nuovo piano prevede inoltre la chiusura di ulteriori 88 filiali tradizionali, di cui 23 saranno trasformate in filiali della linea Bancaperta, con assetto target della rete operativa pari a 350 filiali a fine 2018. L’operazione è previsto possa essere completata entro il primo semestre 2018.

E’ prevista la “liberazione” di circa 400 risorse nell’arco di sviluppo del piano, per effetto della fusione di Credito Siciliano, della chiusura di filiali e riorganizzazione della rete e dell’ottimizzazione delle strutture di corporate center, progressivo sviluppo dei servizi di banca digitale e ottimizzazione dei processi di front e back office. Di queste, circa 170, possono accedere al fondo di solidarietà per il settore del credito, con un costo one-off stimato pari a circa 61 milioni e savings sui costi del personale a regime di circa 15 milioni all’anno. Altre risorse potranno essere ricollocate in rete al fine di aumentare le performance commerciali e migliorare il front to back ratio.