Creval accelera in Borsa dopo annuncio cessione crediti deteriorati

editato in: da

(Teleborsa) – Le cessione di crediti deteriorati mette le ali a Creval, che accelera in Borsa mostrando ora un rialzo del 4,17% a 0,125 euro.

La banca ha annunciato un accordo con Algebris Investments per la cessione di un portafoglio costituito da crediti non performing secured (per la maggior parte classificati a inadempienza probabile) per un valore lordo di libro (GBV) di oltre 245 milioni di euro, ad un prezzo superiore al 43% del GBV.

Il portafoglio, che sarà acquisito da Algebris NPL Partnership II, è costituito da esposizioni creditizie principalmente verso imprese del settore immobiliare, spiega Creval in un comunicato.