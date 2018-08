CreVal, 12 ottobre assemblea su revoca CdA

editato in: da

(Teleborsa) – Si terrà il 12 ottobre a Milano in unica convocazione l’assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. (CreVal). Lo ha deciso il Il Consiglio di Amministrazione (CdA) della banca su richiesta del socio DGFD S.A..

L’avviso di convocazione, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, prevederà che l’Assemblea ordinaria Creval si tenga in unica convocazione in data 12 ottobre 2018 presso il Centro Servizi del Credito Valtellinese in Via Feltre 75 a Milano con l’ordine del giorno formulato dal Socio Richiedente, vale a dire i) revoca del Consiglio di Amministrazione; ii) in caso di approvazione della delibera sub i), nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della durata della carica; iii) in caso di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Unitamente all’avviso di convocazione verranno resi pubblici, oltre ai restanti documenti previsti dalle norme di legge applicabili, la relazione illustrativa sulle materie all’ordine del giorno predisposta dal Socio Richiedente ai sensi dell’articolo 125-ter TUIF e le relative osservazioni del Consiglio di Amministrazione della Banca, il cui contenuto è stato discusso ed approvato durante l’odierna riunione (29 agosto 2018).