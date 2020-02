Crescita, Lagarde: Coronavirus aggiunge nuovo livello incertezza

editato in: da

(Teleborsa) – “Le prospettive di crescita economica sul breve termine sono prevalentemente collegate a rischi di portata globale, come la geopolitica, il commercio “e ora l’esplosione del Coronavirus e il suo potenziale impatto”.

Lo ha affermato la Presidente della BCE, Christine Lagarde, intervenendo al Grand Prix de l’Economie, organizzato a Parigi dal quotidiano Les Echos. “Mentre la minaccia di una guerra commerciale tra Usa e Cina è diminuita, il Coronavirus aggiunge un nuovo livello di incertezza”, ha osservato.

L’Europa, ha poi aggiunto, “deve diventare avanguardia sui settori che ritiene vitali per il suo futuro, come la sostenibilità ambientale”. “Il mondo sta cambiando in modi che mettono in discussione le certezze del passato. E’ un contesto che si sta modificando, per le nostre politiche e le imprese. Ma lo possiamo gestire”, ha concluso.