Crescioli (Croce Rossa Italiana): struttura realizzata in tempi record grazie a persone ed esperienza

(Teleborsa) – Entra in funzione oggi, 11 febbraio, il nuovo centro vaccini della Regione Lazio all’aeroporto Fiumicino di Roma. Il primo in assoluto realizzato in uno scalo italiano ed è nato grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma e Croce Rossa Italiana, che gestirà l’inoculazione dei vaccini attraverso il suo personale sanitario.

Il centro vaccinale di Fiumicino disporrà di 65 cabine, di cui 25 per l’inoculazione dei vaccini, 160 sedute nell’area di osservazione medica, un parcheggio auto di circa 330 posti. La struttura sarà anche dotata di servizi igienici, oltre ad essere disponibile un servizio di ristorazione. La nuova area dedicata alla somministrazione dei vaccini è facilmente raggiungibile dall’autostrada Roma-Fiumicino grazie anche ad una segnaletica stradale dedicata e resterà aperta sette giorni su sette. L’area ad alto isolamento termico, è dotata anche di un innovativo tunnel per la decontaminazione e il rilevamento della temperatura.

“I vaccini previsti per oggi sono 500 – commenta Cecilia Crescioli Segretario Generale Croce Rossa Italiana – il primo giorno è di rodaggio una volta a regime si arriverà fino a 2500 al giorno. I tempi sono stati record, perché la struttura è stata completata in poco più di una settimana, grazie a un numero importante di persone, i volontari da una parte, il personale dipendente dall’altra, sempre fortemente impegnati ma è anche frutto di un’esperienza maturata nel corso degli anni, che ci consente di sfruttare al massimo le strutture e le capacità che abbiamo”.