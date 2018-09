Cresce l’economia in Italia: Pil rivisto al rialzo nel 2017

editato in: da

(Teleborsa) L’economia italiana prova, seppur timidamente, a ripartire. Segnali ancora timidi visto il quadro generale incerto e instabile, che però fanno ben sperare in ottica futura. Nel 2017, infatti, il Pil italiano è cresciuto dell’1,6%. Lo rende noto l’Istat rivedendo al rialzo di 0,1 punti percentuali la precedente stima di aprile di +1,5%.

Il rapporto deficit-pil nel 2017, rileva l’istituto, si è attestato al 2,4%, in lieve miglioramento rispetto al 2,5% del 2016.Rispetto alla stima di aprile, pari al 2,3%, l’Istat evidenzia oggi un leggero peggioramento. Sempre nel 2017, si rileva, il debito pubblico italiano, rispetto al Pil, è lievemente sceso al 131,2% contro il 131,4% del 2016. I calcoli precedenti indicavano un rapporto al 132,0% nel 2016 e al 131,8% nel 2017. Il dato del debito, spiegano i tecnici dell’Istituto, “è molto sensibile al denominatore” e risente quindi della revisione al rialzo del Pil 2017.

Coldiretti: “Pil crolla nei campi per colpa del clima pazzo” – L’agricoltura è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,3%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccità su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. Lo dice un’analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei conti economici nazionali da parte dell’Istat.

Federconsumatori, Pil in crescita ma le famiglie vivono ancora gravi disagi economici – C’è ancora poco da essere ottimisti secondo la Federconsumatori che in una nota sottolinea come i livelli di crescita sono comunque molto lontani da quelli pre-crisi e le condizioni economiche delle famiglie continuano ad essere a dir poco complicate. A dispetto di facili ottimismi i cittadini, si legge ancora nella nota ufficiale rilasciata, a causa della mancanza di lavoro, si trovano a dover affrontare situazione di grave disagio economico e sociale.

INTERVENIRE ADESSO – “Le carenze sul piano occupazionale che affliggono il nostro Paese devono essere colmate. E’ sempre più urgente intervenire riducendo le tasse sul lavoro e stanziando investimenti per la crescita e lo sviluppo”, afferma Emilio Viafora, Presidente della Federconsumatori.