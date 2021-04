Cresce la filiera italiana dell’idrogeno: l’associazione H2IT raggiunge i 70 soci

editato in: da

(Teleborsa) – Con l’ingresso di 23 nuove aziende da inizio anno, H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile ha superato il traguardo dei 70 soci, a testimonianza della crescita della filiera italiana dell’idrogeno. Tra il 2019 e il 2021 H2IT ha quasi triplicato il numero degli associati, arrivando a rappresentare aziende e centri di ricerca di dimensioni e comparti diversi, in quanto aggrega grandi, medie e piccole imprese, centri di ricerca e università attivi nel settore.

“Siamo orgogliosi della crescita avuta negli ultimi due anni e di rappresentare svariate tipologie di industrie e le eccellenze nel campo della ricerca – ha dichiarato Alberto Dossi, presidente di H2IT – La svolta green impressa dalle politiche europee ed italiane ha acceso i riflettori sul vettore idrogeno e sulle enormi opportunità per le aziende. Fare fronte comune e creare un network unico all’insegna della collaborazione è il solo modo per far nascere una filiera italiana forte, leader anche a livello internazionale. Ed è proprio questo obiettivo a ispirare le attività di H2IT, che vuole svolgere un ruolo di guida strategica per il settore”.

Negli ultimi anni H2IT è diventata un interlocutore per le istituzioni su tutti i temi relativi all’idrogeno. Già dal 2016 l’associazione ha supportato i Ministeri competenti, nell’elaborazione del “Piano Nazionale per la Mobilità ad Idrogeno” aggiornato poi nel 2019. Ha poi collaborato nel 2018 con il Ministero dell’Interno per la stesura della “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione” e realizzato nel 2019 il Position paper “Strategia Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile”.

A gennaio 2021 H2IT ha presentato anche il report “Strumenti di Supporto al Settore Idrogeno. Priorità per lo sviluppo della filiera idrogeno in Italia”, i cui punti salienti sono stati presentati in un’audizione alla Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame del PNRR (Proposta di piano nazionale di ripresa e resilienza).