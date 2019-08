Cremona-Mantova, Toninelli convoca Regione Lombardia per confronto efficientamento SS10

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Danilo Toninelli, ha convocato per il prossimo 6 settembre la Regione Lombardia al Ministero di Porta Pia per avviare un confronto sulle modalità per assicurare il più celermente possibile un collegamento stradale efficiente tra Cremona e Mantova.

La convocazione è arrivata tramite lettera di risposta del Ministro alla richiesta di incontro inoltrata dall’assessore Claudia Maria Terzi lo scorso 6 agosto. Nella missiva Toninelli accoglie con favore la richiesta di incontro avanzata dalla Regione relativa all’ipotesi di una riqualificazione ed efficientamento del collegamento stradale tra Cremona e Mantova, in quanto l’intervento in questione, dopo il passaggio della SS10 al patrimonio dello Stato, ricadrà sotto la competenza del MIT e del concessionario ANAS.

L’ipotesi della realizzazione di un’autostrada nel medesimo tratto sarebbe invece di esclusiva competenza regionale e dunque non affrontabile in un incontro al Ministero.