Credito Valtellinese torna in utile nel 2018

(Teleborsa) – Credito Valtellinese ha chiuso il 2018 con un utile netto di 31,7 milioni di euro rispetto alla perdita di 331,8 milioni di euro contabilizzato nello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato di gestione si è ridotto del 44,6%, passando da 271,6 milioni a 150,6 milioni di euro.

Il margine di interesse si è attestato a 366,2 milioni di euro, in riduzione del 6,6% rispetto ai 391,9 milioni del 2017.

Il CdA di Creval ha deciso di avviare l’elaborazione di un nuovo piano industriale triennale che sarà comunicato al mercato entro il primo semestre 2019.

Al 31 dicembre 2018 i crediti verso la clientela si attestano a 21,4 miliardi di euro e si confrontano con un dato all’1/1/2018 (inclusivo delle riclassifiche e rettifiche apportate in sede di FTA dell’IFRS9) pari a 16,7 miliardi di euro.

I crediti deteriorati netti (Non-Performing Exposure, NPE), totalizzano 871 milioni di euro in riduzione del 60,4% rispetto al 31/12/17 e del 12,0% rispetto al 30/09/18. Le sofferenze nette sono pari a 204 milioni di euro in calo del 68,9% rispetto al 31/12/17 e del 11,2% rispetto al 30/09/18. La copertura dei crediti deteriorati si attesta al 55,9% in crescita sia rispetto al dato del 30/09/17 pari al 50,4% che rispetto al 31/12/2017 pari a 45,3% nonostante le cessioni di crediti deteriorate effettuate nel corso dell’esercizio.

La raccolta diretta ammonta a 19,9 miliardi di euro in crescita dell’1,6% rispetto al 31 dicembre 2017. La raccolta indiretta è pari a 10,1 miliardi di euro rispetto a 11,3 miliardi di euro di fine dicembre 2017.

I coefficienti patrimoniali, in regime di phased in, si attestano rispettivamente a: 18,3% il CET1 ratio vs. un requisito minimo SREP del 7,075%; 18,3% il Tier 1 ratio vs. un requisito minimo SREP dell’8,813%; 20,2% il Total Capital ratio vs. un requisito minimo SREP dell’11,125%.

Il coefficiente CET1 ratio a regime (fully loaded) al 31 dicembre 2018 è pari al 13,5% evidenziando un’eccedenza di capitale rispetto al requisito minimo SREP 2018 (7,70%) di 580 punti base.