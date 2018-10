editato in: da

(Teleborsa) – Via libera alla fusione per incorporazione di Creval Sistemi e Servizi in Credito Valtellinese.

La fusione ha luogo in forma semplificata ai sensi dell’art. 2505 del codice civile in quanto è previsto che, alla data di efficacia della fusione, tutte le azioni dell’incorporanda saranno di titolarità di Credito Valtellinese.

La stipula dell’atto di fusione e la data di decorrenza dei relativi effetti giuridici saranno rese note con successiva comunicazione al mercato.