(Teleborsa) – La Consob comunica che dal 12 settembre 2018, il fondo speculativo Marshall Wace ha limato la posizione ribassista sul Credito Valtellinese dallo 0,77% allo 0,68%.

Brillante rialzo oggi in Borsa per il Gruppo bancario, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,22%.