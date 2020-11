Credito Valtellinese, il titolo vola dopo l’OPA annunciata da Credit Agricole

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Credito Valtellinese, che ha chiuso in rialzo del 23,73%, attestandosi a 10,76.

A far volare il titolo è stata l’offerta pubblica di acquisto volontaria annunciata da Crédit Agricole Italia, che prevede un corrispettivo in denaro, a 10,5 euro per azione, ed è promossa sulla totalità delle azioni di Credito Valtellinese.

Il prezzo messo sul piatto da Crédit Agricole Italia, società controllata per il 75,6% da Crédit Agricole, implica un premio del 21,4% rispetto ai valori di chiusura di venerdì, 20 novembre e del 53,9% rispetto al prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi.