Credito di Romagna diventa Solution

editato in: da

(Teleborsa) – Credito di Romagna alle prese con il restyling. A un anno dall’ingresso nel capitale sociale da parte di SC Lowy, gruppo bancario e finanziario internazionale, con una quota superiore il 90%, la banca cambia nome in Solution, sintesi di ciò che l’istituto intende essere per persone, famiglie e realtà economiche del territorio, e non solo.

Oggi Solution è una banca “tradizionale e internazionale” con soluzioni innovative, sia per i privati sia per il business e punta ad essere una tra le prime specialty finance challenger bank in Italia.

Infatti se da un lato Solution rafforza la sua offerta di prodotti bancari al dettaglio tradizionali quali la gestione patrimoniale, la possibilità di ottenere prestiti e mutui e l’opportunità di poter investire, contestualmente oggi Solution è una “corporate & investment bank” con servizi alle imprese territoriali e nazionali basati sul credito ordinario e su quello specialistico, in situazioni speciali o progettuali.

“Questa trasformazione è un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento e rafforzamento della Banca – spiega Maurizio Barnabè, Direttore generale di Solution – coerente e puntuale con un piano strategico che da un lato ha consolidato e potenziato l’attività tradizionale di banca commerciale sul territorio al servizio delle imprese e delle famiglie, ma parallelamente si estende a nuove linee di business dedicate alla gestione di prestiti sindacati e asset illiquidi, tra cui non performing loan e special situations, nonché allo sviluppo di un’attività di credit e di investment”.