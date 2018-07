Credito: “CREDIamoCI” tra ABI e Consumatori rinnovata per il 2018- 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Accesso al credito, sostegno alle famiglie in difficoltà, rafforzamento della consapevolezza. Attorno a queste tre tematiche ruotano proposte condivise di ulteriore innovazione di strumenti a favore dei consumatori: dalla cessione del quinto al “Fondo prima casa”, dal “Fondo per lo studio” al “Fondo di solidarietà dei mutui”.

Con la finalizzazione del potenziamento di tutta una serie di misure straordinarie per il credito alle famiglie, l’ABI e le Associazioni dei Consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, U.Di.Con) hanno rinnovato per il triennio 2018 -2020 l’iniziativa “CREDIamoCI” promossa all’inizio del 2015 realizzando risultati significativi come il sostegno in favore delle famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate di alcune forme di credito al consumo a medio e lungo termine e di credito ipotecario; l’introduzione di misure specifiche a sostegno delle popolazioni colpite da calamità naturali; l’emanazione della disciplina del Prestito Ipotecario Vitalizio, grazie all’accoglimento da parte del Parlamento della proposta comune di ABI e numerose Associazioni dei consumatori; l’istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno alla natalità.