Credit Agricole, utile quasi raddoppiato a 1,75 miliardi in primo trimestre

(Teleborsa) – Il gruppo Credit Agricole ha registrato nei primi tre mesi dell’anno un utile netto di circa 1,75 miliardi, quasi raddoppiato rispetto ai 908 milioni dello stesso periodo del 2020 (+93,2%). Sul fronte patrimoniale, il Phased-in CET1 è al 17,3%. Il gruppo francese ha registrato un risultato netto aggregato di 230 milioni (+58%) in Italia nel primo trimestre 2021, di cui 173 milioni di pertinenza del gruppo Credit Agricole (+58%). La crescita del totale dei finanziamenti all’economia è salita a 78,2 miliardi (+1,6%), la raccolta totale a 276,5 miliardi (+14,1%).

Credit Agricole Italia (non la sola società del gruppo a operare nel Paese, il suo secondo mercato domestico) ha conseguito nei primi tre mesi del 2021 un utile netto pari a 83 milioni, in crescita del 71% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sul fronte patrimoniale, il CET1 Ratio è pari a 13,7%, il Total Capital Ratio è al 19,4%. I ricavi sono in aumento del 9,4%, sostenuti dall’apporto positivo della componente commissionale (+12%). L’attività commerciale è tornata ai livelli ante crisi: i nuovi prestiti per acquisto abitazione sono in crescita del 27% e il collocamento di prodotti legati al risparmio gestito del 55%. L’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale impieghi risulta in ulteriore riduzione e si attesta al 2,8%.

“Sulla base dell’esperienza maturata tramite integrazioni di successo di altre banche, Credit Agricole Italia è fiduciosa di integrare nei prossimi mesi Credito Valtellinese senza difficoltà“, sottolinea nella nota sui conti trimestrali. In seguito al successo dell’OPA, “Credit Agricole Italia controlla il 91,167% del capitale di Creval, che consoliderà la posizione competitiva del gruppo in Italia generando valore per tutti gli stakeholder, le comunità locali e i territori tramite un modello di banca universale completo, al servizio di circa 3 milioni di clienti”.