Crédit Agricole Italia punta sui servizi di finanza agevolata

(Teleborsa) – Crédit Agricole Italia, confermando ilb suo impegno a fianco delle imprese per sostenerne i progetti di sviluppo, punta sulla proposizione di innovativi servizi di consulenza per le operazioni di finanza agevolata che saranno erogati su tutto il territorio nazionale in partnership con Warrant Hub (Tinexta Group), società italiana leader nel settore.

La scelta di Crédit Agricole, si legge in un comunicato, è frutto della volontà di offrire alla clientela l’opportunità di avvalersi di servizi specialistici ad alto valore aggiunto per poter valutare e scegliere gli strumenti finanziari più adeguati alla loro crescita o al loro rilancio.

Attraverso la finanza agevolata si può beneficiare, infatti, di fonti di finanziamento a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, grazie a innumerevoli strumenti pubblici che le istituzioni – dall’Unione Europea fino agli Enti Locali – mettono a disposizione delle imprese per coprire, per quanto possibile, i loro investimenti in progetti di sviluppo e migliorarne così la competitività e, conseguentemente, quella dell’intero sistema economico.

I clienti di Crédit Agricole potranno così utilizzare tali agevolazioni per l’acquisto di macchinari o attrezzature, per attività di ricerca e innovazione, per l’incremento della sicurezza, per la formazione del personale, per la trasformazione digitale e per molto altro ancora.

“La partnership con una realtà qualificata quale Warrant Hub potenzia ulteriormente il valore della nostra consulenza. Saremo in grado di supportare le aziende clienti consentendo loro di accedere alle numerose opportunità offerte dagli strumenti di finanza agevolata a livello comunitario, nazionale, regionale e locale – ha dichiarato Alessio Foletti, Responsabile della Direzione Banca d’Impresa del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia – si tratta di un servizio importante per affiancare le imprese nel loro percorso di crescita, favorendo l`incontro tra le linee di sviluppo aziendali e le direttive territoriali e internazionali”.

Le imprese che vogliono usufruire di tali agevolazioni devono, innanzitutto, spiega la nota, conoscerne l’esistenza, poi verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti e, ultimo e più complesso passo, effettuare lo studio, la progettazione e la preparazione della modulistica obbligatoria per ottenere l’agevolazione: un compito davvero arduo, sia perché quasi sempre mancano le competenze specifiche all’interno dell’azienda, sia perché lo scenario normativo è in continua evoluzione.

Warrant Hub assisterà i clienti di Crédit Agricole gestendo ogni fase di questo percorso, fino alla rendicontazione finale.

“La fiducia che Crédit Agricole ha scelto di accordarci con la sottoscrizione di questa partnership ci riempie di soddisfazione per diversi motivi – afferma Patrick Beriotto, CMO di Warrant Hub – è un accordo con un marchio di grande prestigio, suggella una relazione cresciuta nel tempo con le realtà del Gruppo, attesta la nostra capacità di supportare le banche che puntano ad accrescere la gamma e il valore dei propri servizi per distinguersi sul mercato, espandere il rapporto con la clientela e sviluppare nuovo business”.