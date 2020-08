Credit Agricole Italia e SACE sostengono lo sviluppo di Acerbis Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Un finanziamento erogato da Credit Agricole Italia, con garanzia SACE, sosterrà la crescita internazionale di Acerbis Italia, società nata ad Albino, in provincia di Bergamo, nel 1973, e specializzata in accessori per motociclette e abbigliamento sportivo.

Il finanziamento della durata di 60 mesi, con un valore complessivo di 1,5 milioni di euro garantito da SACE, è finalizzato a sostenere la crescita e a proseguire nella strategia delineata dal Business Plan 2020-2026 che prevede un forte impulso all’internazionalizzazione.

Acerbis Italia è un family business nata dalla passione e dalla competenza di Franco Acerbis, ma negli anni ha avuto una forte spinta all’internazionalizzazione ed oggi distribuisce i prodotti a proprio marchio in oltre 90 Paesi del mondo, sponsorizzando oltre cento piloti e trenta squadre di calcio in tutta Europa. Oltre alla sede principale ad Albino, sono attivi due centri di produzione (uno a Vall’Alta e uno a Moravany, in Repubblica Ceca) e due sedi commerciali (a Luton, Uk, e a San Valley, Usa). Nel 2019 ha acquistato Cycra, azienda leader nella produzione di componenti in plastica per motociclette sita a Thomasville in North Carolina.