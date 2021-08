Crédit Agricole, in Italia utile netto aggregato semestre sale a 507 milioni (+52%)

editato in: da

(Teleborsa) – Il risultato netto aggregato del Crédit Agricole in Italia nel primo semestre 2021 è pari a 507 milioni di euro (+52% a/a).

L’attività commerciale continua a essere dinamica, con una crescita del Totale dei Finanziamenti all’economia che sale a 94 miliardi di euro e una Raccolta Totale che arriva a 310 miliardi di euro.

“Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti dal Gruppo Crédit Agricole in Italia nel primo semestre. Siamo tornati ai livelli pre-crisi di produttività, incrementando il supporto a famiglie e imprese, e contribuendo concretamente alla ripartenza del Paese. Non solo, abbiamo potenziato la redditività in tutte le linee di business, con un’attenzione particolare alla qualità del credito, confermando il nostro ruolo di leader nello sviluppo sostenibile. Nella gestione del risparmio Amundi si è posizionata come primo asset manager in Italia per raccolta netta; CA Corporate & Investment Bank ha collocato 25 bond (di cui 11 ESG) in Italia nel primo semestre, per un totale di 33,8 miliardi e anche il credito al consumo è ripartito con una crescita di nuove erogazioni del 35% a/a – dichiara Giampiero Maioli, Responsabile del Crédit Agricole in Italia -. Stiamo procedendo velocemente con l’integrazione di CreVal nel Gruppo con cui condividiamo una forte affinità industriale e culturale. Abbiamo annunciato un’OPA sulle azioni di CA FriulAdria, confermando la nostra attenzione alle comunità locali. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi che collaborano quotidianamente per soddisfare le necessità dei clienti, fornendo loro prodotti e servizi di alta qualità, in maniera puntuale e tempestiva. L’obiettivo è oggi quello di proseguire il percorso di crescita in innovazione e digital, rimanendo in prima linea nel sociale e a supporto della sostenibilità, e di investire sulle generazioni future”.