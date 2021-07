Credit Agricole, depositato in Consob documento OPA Friuladria

editato in: da

(Teleborsa) – Crédit Agricole Italia ha depositato presso la Consob il documento d’offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie della società controllata Crédit Agricole FriulAdria che non sono già sotto il suo controllo.

L’offerta è sul restante 17,23% del capitale dal momento che Credit Agricole Italia già detiene l’82,3%. Viene offerto un corrispettivo in denaro fino a 40 euro per azione costituito da una componente immediata pari a 35 euro per azione, che sarà corrisposta alla data di regolamento dell’offerta, e una componente differita di 5 euro per azione da corrispondersi nel terzo trimestre del 2024 a condizione che l’aderente all’offerta rispetti alcuni requisiti previsti nel documento d’offerta.

Il corrispettivo immediato incorpora un premio implicito del 20,7% rispetto al prezzo di riferimento delle azioni all’11 giugno scorso (ossia la data dell’ultima asta settimanale sull’Hi-Mtf prima della data di annuncio dell’offerta, il 16 giugno). Il corrispettivo complessivo, invece, incorpora un premio implicito del 37,9%.