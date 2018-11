Credit Agricole batte le attese ma titolo non festeggia in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Profitti in crescita oltre le attese per Credit Agricole, che tuttavia non festeggia in Borsa i risultati da poco annunciati. La banca francese ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 1,10 miliardi di euro, in aumento del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e al di sopra degli 1,01 miliardi del consensus.

Al netto delle poste straordinarie il dato segna un +17% a 1,13 miliardi, livello più alto mai registrato nel terzo trimestre dall’inizio della crisi finanziaria.

I ricavi si sono attestati a 4,80 miliardi di euro (+5%), risultando in linea con le stime di mercato.

Il Chief Executive Officer del Gruppo, Philippe Brassac, ha detto che l’Istituto è sulla buona strada per raggiungere tutti i target fissati per l’esercizio 2019. L’ottimismo del CEO e i conti in crescita non bastano tuttavia agli investitori: le azioni Credit Agricole stanno cedendo l’1,15% sul Listino di Parigi.