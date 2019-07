Credem, quasi 100 milioni di finanziamenti erogati alle PMI

editato in: da

(Teleborsa) – Ammontano a quasi 100 milioni di euro i finanziamenti erogati da Credem, tra i principali e più solidi istituti bancari italiani, alle piccole e medie imprese clienti nell’ambito degli accordi sottoscritti con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) nei primi sei mesi dell’anno.

In particolare, sono tre gli accordi attivi con il FEI: AGRI Italy Guarantee Platform per le aziende del settore agricolo e agroindustriale sottoscritto a marzo 2019, COSME per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese rinnovato lo scorso febbraio ed INNOVFIN per sostenere gli investimenti in innovazione e ricerca. Complessivamente ad oggi il valore degli accordi stipulati tra Credem e FEI ha raggiunto 2 miliardi di euro facendo dell’istituto il primo partner a livello europeo del FEI.

“L’obiettivo del Gruppo Credem è da sempre quello di supportare le imprese clienti nel loro percorso di crescita”, ha dichiarato Giancarlo Bertolini, Direttore Marketing Credem. “Questi accordi” – ha proseguito Bertolini – “sono la testimonianza del nostro impegno per offrire strumenti concreti, efficaci ed innovativi per soddisfare i bisogni delle PMI“.