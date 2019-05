Credem, nasce AVVERA specializzata in mutui e credito al consumo

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Credem crea una società ad hoc per il settore del credito al consumo, trasformando Creacasa Srl (attiva da luglio 2007) in AVVERA, con l’obiettivo di creare un nuovo polo ad elevata specializzazione per tutte le esigenze di finanziamento delle famiglie (acquisto casa, auto, istruzione ecc.).

Il modello distributivo adottato dalla nuova società, sarà multicanale e multiprodotto. In continuità con il passato, la società continuerà ad intermediare mutui per i nuovi clienti del Gruppo ed in aggiunta per tutte le operazioni che prevedono un finanziamento superiore all’80% del valore dell’immobile (LTV). Le filiali Credem, invece, continueranno a seguire le operazioni dei clienti attuali con LTV pari o inferiore all’80%.

Inoltre AVVERA completerà la gamma di offerta diventando l’unica fabbrica prodotto del credito al consumo del Gruppo Credem, attraverso l’erogazione diretta di prestiti personali e cessione del quinto tramite una propria rete agenziale dedicata e lo sviluppo di accordi con altre banche e mediatori.

La dimensione attuale del business di intermediazione di mutui di Avvera è di circa 450 milioni di euro all’anno, in prevalenza su nuova clientela. Questa attività sarà inoltre affiancata dal programmato trasferimento in AVVERA del ramo di business della cessione del quinto dello stipendio della controllante Credem, che nel 2018 ha generato volumi per circa 260 milioni di euro di finanziato.

Amministratore Delegato e Direttore Generale di AVVERA è Lorenzo Montanari, mentre il Presidente è Claudio Zara.