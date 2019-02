Credem, Gregori: valuteremo fusioni se ci saranno opportunità

editato in: da

(Teleborsa) – “Stiamo crescendo per linee interne da 5-6 anni a ritmi sostenuti proprio per aumentare la nostra scala. Se ci saranno opportunità di crescita per linee esterne le prenderemo in considerazione”. Lo ha detto Nazzareno Gregori, direttore generale di Credem, durante la conference call di presentazione dei conti d’esercizio.

Il 2018 si è chiuso con risultati in crescita: i ricavi si sono portati sui valori più elevati degli ultimi 10 anni, nonostante le tensioni sui mercati finanziari ed il debole contesto economico.

Il CET1 Ratio si è attestato a 12,7% con oltre 500 bps di margine rispetto al livello minimo assegnato da BCE per il 2018 (SREP) pari a 7,375%, il requisito più basso tra le banche italiane vigilate da BCE.