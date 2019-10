Credem emette 500 milioni di Senior Non-Preferred

editato in: da

(Teleborsa) – Credem ha emesso con successo nella giornata odierna, 21 ottobre 2019, uno strumento Senior Non-Preferred per un ammontare totale di 500 milioni di euro.

L’offerta di oggi rappresenta la prima emissione Senior Non-Preferred per Credito Emiliano S.p.A.. L’emissione, per la quale ci si aspetta un rating pari a “Ba1” da parte di Moody’s e “BBB” da parte di Fitch, ha una scadenza di 6 anni, con possibilità per l’emittente di richiamare il titolo dopo 5 anni, e pagherà una cedola di 1,50%, equivalente a 180 basis point sopra il tasso Mid Swap a 5 anni. La data di valuta sarà il 25 ottobre 2019.

Con riferimento all’ammontare totale emesso, pari a 500 milioni di euro, gli ordini raccolti da un totale di più 180 investitori hanno raggiunto il totale di 2,25 miliardi di euro, grazie anche ad una forte domanda da parte di investitori istituzionali stranieri. Il 47% è stato collocato ad investitori stranieri, principalmente francesi. Il restante 53% è stato collocato ad investitori istituzionali italiani. Con riferimento alla tipologia di investitori, hanno sottoscritto principalmente Asset e Fund Management (63%), Banche (23%), e Assicurazioni (6%).

Frazionale la risalita del titolo Credem a Piazza Affari: +0,38%.