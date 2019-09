Credem, continua la partnership con Save The Children per la tutela dei bambini

editato in: da

(Teleborsa) – Parte oggi 25 settembre il nuovo progetto promosso congiuntamente da Credem e Save the Children, l’organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

In particolare, questo si articolerà in una prima fase – che durerà tre giorni da oggi al 27 settembre – nella quale Credem accoglierà i dialogatori di Save the Children per coinvolgere i clienti nelle iniziative realizzate all’interno della partnership attiva da ormai ben 16 anni.

Le filiali che ospiteranno, per prime, i dialogatori di Save the Children sono 42 in tutta Italia. I dialogatori illustreranno le attività concrete della partnership, finalizzate a garantire un’istruzione di base qualificata e condizioni di vita migliori a milioni di bambini nella fascia di età dai 6 ai 16 anni, che vivono nei contesti più svantaggiati, in Italia e nel mondo.

La seconda fase dell’iniziativa prevede invece di estendere entro fine anno le giornate di condivisione e solidarietà ad altre filiali.

In questi 16 anni di collaborazione, anche attraverso il supporto di Credem, Save the Children ha realizzato numerose iniziative nei paesi in via di sviluppo quali Etiopia, Repubblica Democratica del Congo e Uganda per ridurre la mortalità infantile e per migliorare la qualità dei servizi sanitari dei bambini. Dal 2014, inoltre, l’istituto bancario ha sostenuto per primo la campagna “Illuminiamo il futuro”, progetto finalizzato a contrastare la povertà educativa in Italia.



