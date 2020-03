Credem, confermati risultati preliminari 2019. Dividendo +10%

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Credem ha approvato i risultati individuali e consolidati del 2019 confermando integralmente i dati preliminari comunicati lo scorso 6 febbraio.

Il Gruppo Credem conferma anche nel 2019 la costante redditività e la solidità ai vertici del sistema in Italia ed in Europa, come recentemente attestato dalla stessa Banca Centrale Europea. Tali fattori – spiega la società – hanno consentito di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,22 euro per azione, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente.

Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 30 aprile 2020.