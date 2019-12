Credem, Avvera e Banca del Piemonte insieme nei finanziamenti a famiglie

editato in: da

(Teleborsa) – Prima importante partnership conclusa da Avvera, società del Gruppo Credem, a soli sei mesi dalla nascita. Banca del Piemonte, guidata dall’Amministratore Delegato Camillo Venesio e Avvera, azienda specializzata nei mutui e nel credito al consumo per i privati coordinata dall’Amministratore Delegato Lorenzo Montanari, hanno siglato un accordo di distribuzione nell’ambito dei finanziamenti alle famiglie.

In particolare tale accordo prevede che le oltre 40 filiali di Banca del Piemonte e le connesse strutture di supporto commerciale possano distribuire i prestiti personali ed i finanziamenti con cessione del quinto a marchio Avvera.

“Confermiamo la volontà di sviluppare nuovi importanti canali, specialmente in un ambito extra captive come quello delle partnership”, ha dichiarato Lorenzo Montanari, Amministratore Delegato di Avvera. “L’accordo con Banca del Piemonte è motivo di grande soddisfazione per noi, sia per la reputation dell’istituto sia per la qualità del servizio che storicamente offrono ai propri clienti su tutto il territorio piemontese. Inoltre ha un valore particolarmente speciale e simbolico: è la nostra prima partnership ed arriva a pochi mesi di distanza dalla partenza effettiva di Avvera, a maggio 2019, dimostrando nei fatti come il nostro approccio, molto solido e flessibile, ci permette di attivare nuove realtà in tempi veramente molto rapidi. Stiamo investendo moltissimo sulla tecnologia e sui nostri processi affinché la qualità del servizio che offriamo sia una vera eccellenza per il mercato e possa essere sfruttata al 100% da tutti i partner che ci hanno scelto o che ci sceglieranno in futuro”.