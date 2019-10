Credem, Avvera: 1,5 miliardi di euro l’anno di nuovi mutui e credito dal 2022

editato in: da

(Teleborsa) – Avvera (Gruppo Credem) punta sul rafforzamento della rete e su soluzioni tecnologiche avanzate a supporto dei professionisti della società e della clientela. L’obiettivo è quello di arrivare a generare, dal 2022, 1,5 miliardi di euro annui tra nuovi mutui (450 milioni di euro) e finanziamenti di credito al consumo (oltre un miliardo di euro) portando a regime gli importanti investimenti effettuati nel triennio.

Nata a maggio 2019 dalla trasformazione di Creacasa Srl (100% Credem), Avvera, con 400 agenti e collaboratori, vanta già ad oggi una delle più grandi reti di agenti in attività finanziaria in Italia. La struttura distributiva, che a partire dai primi mesi del 2020 inizierà ad erogare anche prestiti finalizzati, è composta da professionisti provenienti dalla rete specializzata nei mutui di Creacasa e dalla rete di agenti e collaboratori specializzati nella cessione del quinto e prestiti personali di Credem, entrata a far parte di Avvera dal 1° ottobre 2019.

“Avvera ha l’obiettivo di diventare il nuovo punto di riferimento per tutto il Gruppo Credem nell’ambito del consumer finance, puntando su agilità ed innovazione dei touchpoint con la clientela e sulla completezza dell’offerta”, ha dichiarato Lorenzo Montanari, Amministratore delegato e direttore generale di Avvera. “In un mercato del credito al consumo che si presenta altamente competitivo – ha proseguito Montanari – il Gruppo Credem considera la specializzazione un fattore critico di successo ed ha intrapreso di conseguenza il percorso strategico di costituzione di una società prodotto dedicata. L’obiettivo – ha concluso Montanari – è rispondere efficacemente a tutte le esigenze che si manifestano nella vita delle famiglie, dall’acquisto dell’abitazione alle spese necessarie per l’istruzione, al matrimonio o all’acquisto di un’auto”.