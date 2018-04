Credem, assemblea nomina CdA che sceglie Presidente Zanon di Valgiurata

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli Azionisti di Credem, presieduta da Giorgio Ferrari, ha approvato il bilancio 2017 e la distribuzione di un dividendo di 0,20 euro per azione, in crescita del 33% rispetto al precedente esercizio. La cedola, con data di stacco 14 maggio 2018, sarà messa in pagamento a partire dal 16 maggio 2018 (record date 15 maggio 2018); il monte dividendi complessivo ammonta a 66,2 milioni di euro per un totale di 165,5 milioni di euro di dividendi distribuiti negli ultimi tre anni.

L’Assemblea ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018 – 2019 – 2020. Gli Amministratori eletti sono: Claudia Alfieri, Riccardo Bruno, Enrico Corradi, Giorgio Ferrari, Giorgia Fontanesi, Luigi Maramotti, Alessandro Merli, Ernestina Morstofolini, Benedetto Giovanni Maria Renda, Paola Schwizer, Giovanni Viani, Lucio Igino Zanon di Valgiurata.

In conformità alle disposizioni di vigilanza in materia, l’Assemblea ha approvato anche la politica di remunerazione di Gruppo attuata nel 2017 e quella proposta per il 2018 che definisce i principi e le caratteristiche dei programmi di remunerazione a favore degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei collaboratori della banca e delle Società del Gruppo. Sono stati inoltre approvati i piani di compensi basati su azioni rivolti al personale più rilevante.



Il Consiglio di Amministrazione di Credem, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha eletto alla carica di Presidente Lucio Igino Zanon di Valgiurata e a quella di Vice Presidente Enrico Corradi e Luigi Maramotti.

È stata inoltre definita la composizione dei Comitati interni al Consiglio nominando quali membri del:

– Comitato Esecutivo: Enrico Corradi, Giorgio Ferrari, Giorgia Fontanesi, Luigi Maramotti; il Presidente del Comitato sarà eletto in occasione della prima adunanza dello stesso;

– Comitato Rischi di Gruppo: Paola Schwizer (Presidente), Riccardo Bruno, Alessandro Merli, Lucio Igino Zanon di Valgiurata;

– Comitato Nomine di Gruppo: Ernestina Morstofolini (Presidente), Alessandro Merli, Lucio Igino Zanon di Valgiurata;

– Comitato Remunerazioni di Gruppo: Ernestina Morstofolini (Presidente), Paola Schwizer, Lucio Igino Zanon di Valgiurata;

– Comitato Amministratori Indipendenti: Alessandro Merli (Presidente), Riccardo Bruno, Ernestina Morstofolini, Paola Schwizer.