Credem annuncia nuove condizioni per accesso a filiali e consulenza

(Teleborsa) – Servizi di consulenza a distanza – su appuntamento – attraverso videochiamate e telefono, mentre l’accesso alle filiali sarà consentito, sempre su appuntamento, solo la mattina e se strettamente necessario. Sono le misure che Credem metterà in campo a partire da domani per tutelare la salute di clienti e dipendenti e per ottemperare alle indicazioni delle direttive governative per far fronte all’emergenza Coronavirus.Restano invece regolarmente operativi i bancomat.

“Abbiamo dato massima priorità alla prevenzione e alla salvaguardia della salute dei clienti e delle persone che operano nel Gruppo. Per contenere il rischio sono state ridotte al minimo le occasioni di contatto e grazie ai forti investimenti tecnologici degli anni scorsi ed alla professionalità di tutti i colleghi siamo in grado di continuare ad assistere i nostri clienti nelle loro necessità ed in sicurezza e sostenerli in questo frangente così complesso con strumenti di comunicazione a distanza”, ha dichiarato Francesco Reggiani Direttore Commerciale Credem.