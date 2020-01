Covivio continua la sua espansione in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Covivio fa shopping in Europa, spendendo l’ingente cifra di 620 milioni di euro. Attraverso la propria controllata Covivio Hotels, il Gruppo immobiliare ha comprato 8 hotel nel Vecchio Continente, in particolare a Roma, Firenze, Venezia, Nizza, Praga e Budapest per 573 milioni di euro (capex incluse). Inoltre, il gruppo ha annunciato l’acquisizione di un Hotel Hilton a Dublino per 45,5 milioni di euro.

Si rafforza così lo sviluppo europeo di Covivio nelle principali destinazioni turistiche in Italia, Repubblica Ceca, Ungheria e Irlanda.

Poco mosso il titolo a Piazza Affari: +0,49%.