Covid, von der Leyen: in estate vaccinato il 70% degli europei adulti

(Teleborsa) – Entro l’estate il 70% della popolazione adulta in Europa verrà vaccinata. Lo ha ribadito la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen in un’intervista a un gruppo di quotidiani internazionali fra i quali la Repubblica. La presidente von der Leyen non ha mollato la presa sui ritardi nella distribuzione del vaccino di AstraZeneca annunciando che presto saranno disponibili le prove sulla condotta scorretta della casa farmaceutica e che verrà ricondotta all’ordine. La presidente si è detta comunque fiduciosa che le consegne non avvenuta possano essere recuperate velocemente dopo il primo trimestre.

Nel frattempo in Italia sono state superati i 2 milioni di dosi di vaccino somministrate. È quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati da governo, Ministero della Salute e Commissario Straordinario Covid-19. Sono 659.565 le persone che hanno già ricevuto la doppia dose.