Covid, vaccino italiano ReiThera: positivi i risultati della fase 1

(Teleborsa) – Assenza di reazioni avverse e attivazione del sistema immunitario sia sul fronte degli anticorpi che bloccano il virus che sul fronte delle cellule T, che distruggono le cellule già infettate. Sono questi gli importanti risultati della fase 1 di sperimentazione del vaccino italiano prodotto da ReiThera, azienda di Castel Romano.

I risultati di GRAd-CoV2, questo il nome del vaccino, sono stati presentati oggi all’Istituto Spallanzani. “Abbiamo arruolato 100 persone e 45 sono state vaccinate con dosi diverse e tutti sono arrivati alla fine per la valutazione di sicurezza: il vaccino non ha avuto alcun avvento avverso grave nei primi 28 giorni dalla vaccinazioni – ha detto il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito – Il picco di produzione di anticorpi a 4 settimane resta costante ed il vaccino è ad una sola dose”.



In questa fase 1 il vaccino Reithera “ha dimostrato di essere sicuro, di avere capacità di indurre risposta immunitaria degli adulti e la risposta è simile a quella di altri vaccini con due dosi. Il 92,5% dei vaccinati ha avuto livello di anticorpi rilevabili e con una singola dose abbiamo risultati in linea con Moderna e Pfizer“, ha aggiunto Ippolito.

“Puntiamo a sviluppare 100 milioni dosi di vaccino per anno. Il vaccino è stabile ad una temperatura tra 2 e 8 gradi”, ha detto la presidente di Reithera, Antonella Folgore. La fase 1 di sperimentazione era partita il 24 agosto allo Spallanzani di Roma, per poi proseguire nei giorni successivi anche presso il Centro Ricerche Cliniche di Verona.

“Abbiamo disposto che l’azienda abbia le risorse per portare a termine le sperimentazioni – ha assicurato il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri – Oggi vediamo quanto stiamo combattendo per importare vaccini dagli altri paesi. Sappiamo quanto valore abbia invece dotarci di una produzione direttamente in Italia“. Per questo il Governo, tramite una società pubblica, entrerà in ReiThera con una operazione di equity.

