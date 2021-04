Covid, Usa: vaccinato l’80% del personale scolastico per alunni fino a 12 anni. Biden: la lotta non è finita

editato in: da

(Teleborsa) – Negli Stati Uniti alla fine di marzo risultava vaccinato l’80% del personale scolastico (insegnanti, personale amministrativo e assistenziale) per alunni fino a 12 anni di età. Lo ha confermato attraverso Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: “Questo e’ un grande passo avanti nella protezione dei nostri educatori e dei nostri lavoratori essenziali”.

In un messaggio sulla campagna vaccinale del Paese però il presidente ha invitato a non abbassare la guardia perché il “il percorso fatto finora può essere compromesso”. “Abbiamo vaccinato più persone di qualsiasi altra nazione sulla Terra. I vaccini si sono dimostrati sicuri ed efficaci e questo ci dà una vera speranza ma non possiamo fermarci e compiacerci – ha sottolineato – Nonostante i grandi progressi fatti voglio che ogni americano sappia che questa lotta non è finita“.