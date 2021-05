Covid, SVIMEZ: il 15% delle imprese italiane rischia di essere tagliato fuori dal mercato

editato in: da

(Teleborsa) – Una ricerca condotta da SVIMEZ (l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno), il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne e Unioncamere ha calcolato che 73.200 imprese italiane tra 5 e 499 addetti rischiano di essere tagliate fuori dal mercato. Si tratta del 15% del totale, di cui quasi 19.900 nel Sud Italia e 17.500 al Centro. Di queste, una quota quasi doppia riguarda le imprese dei servizi (17%), rispetto alla manifattura (9%). Lo studio le ha definite come quelle che hanno forti difficoltà a “resistere” alla selezione operata dal Covid come risultato di una fragilità strutturale dovuta ad assenza di innovazione (di prodotto, processo, organizzativa, marketing), di digitalizzazione e di export, e di una previsione di performance economica negativa nel 2021.

“Dall’indagine emerge, oltre a una differenziazione marcata tra Nord Est e Nord Ovest, anche la fragilità di un Centro che si schiaccia sempre più sui valori delle regioni del Sud – ha commentato i risultati il Direttore SVIMEZ, Luca Bianchi – I diversi impatti settoriali, con la particolare fragilità di alcuni comparti dei servizi, impongono, dopo la prima fase di ristori per tutti, una nuova fase di interventi di salvaguardia specifica dei settori in maggiore difficoltà, accompagnabili con specifiche iniziative per aumentare la digitalizzazione, l’innovazione e la capacità esportativa delle imprese del Centro-Sud”.

Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi delle Camere di commercio G. Tagliacarne, ha avvertito che “è possibile che le imprese del Mezzogiorno possano conseguire quest’anno risultati ancora più negativi rispetto alle loro aspettative, perché meno consapevoli dei propri ritardi accumulati sui temi dell’innovazione e del digitale. Anche per questo c’è bisogno di un patto per un nuovo sviluppo che tenga conto della gravità della situazione e del preoccupante aumento dei divari nel nostro Paese”.

La ricerca ha inserito nella categoria delle imprese fragili (non innovative, non digitalizzate e non esportatrici) quasi la metà (48%) delle aziende italiane: al Sud la quota sale al 55%, al 50% al Centro, per il 46% e il 41% rispettivamente nel Nord-Ovest e nel Nord-Est. “Questi divari confermano la tesi SVIMEZ di ‘nuova questione del Centro‘, che ha un’incidenza più vicina a quella del Mezzogiorno”, si legge in una nota dell’Associazione.

L’incidenza è ancor più intensa nel settore dei servizi, dove i deficit di innovazione e digitalizzazione fanno sì che le imprese fragili superino il 50% a livello nazionale, sfiorando il 60% al Sud. Nel comparto manifatturiero sono fragili in Italia il 31% delle aziende, che salgono al 39% nel Mezzogiorno. Il 30% delle imprese dei servizi e il 22% di quelle manifatturiere italiane hanno dichiarato aspettative di fatturato in calo anche nel 2021, un chiaro segnale che la crisi non è affatto finita. “Incrociando dinamiche settoriali e territoriali emergono due fatti principali: nei servizi non si segnalano differenziali territoriali apprezzabili ed una persistenza della crisi soprattutto nel Nord-Ovest; nel manifatturiero, invece, si confermano le difficoltà di ripresa del Mezzogiorno (27% delle imprese con previsioni di performance negative, contro il 19% del Nord-Est) e, sia pur meno accentuate, del Centro (25%)”, ha concluso il rapporto. SVIMEZ e Centro Studi Tagliacarne hanno firmato un accordo di collaborazione su alcuni filoni strategici di attività per formulare indicazioni e suggerimenti per le policy di sviluppo territoriale del Mezzogiorno e per le aree con criticità di sviluppo.