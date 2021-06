Covid, stabile il rapporto positivi/tamponi all’1%

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 2.199 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 218.738 tamponi totali (ieri 220.917) di cui 122.958 molecolari (ieri 101.689) e 95.780 test rapidi (ieri 119.228). Resta stabile il rapporto positivi/tamponi totali all’1% (ieri 0,85%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 4.237.790.

Sono 77 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 126.767 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 27 in meno, 661 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 303 in meno rispetto a ieri (sono 4.382 in totale).