Covid, Sogei: pronta piattaforma per certificazioni verdi

(Teleborsa) – “Nel corso degli ultimi mesi Sogei ha realizzato, per conto del Ministero della Salute, la Piattaforma nazionale Dgc, ovvero il Sistema informativo nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica di Certificazioni verdi Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo”. Lo hanno detto i rappresentanti di Sogei in audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria. Il sistema, sviluppato attraverso l’infrastruttura tessera sanitaria, è stato implementato in coerenza con il regolamento europeo che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio.



“La piattaforma nazionale Dgc – spiega Sogei – svolge le seguenti funzioni: raccolta dati (esiti/referti tamponi, referti guarigioni, vaccinazioni); generazione e conservazione delle certificazioni verdi Covid-19, dotate di un codice a barre bidimensionale (Qr Code) per facilitare la lettura da parte dell’app di verifica, firmato per garantirne l’autenticità e l’integrità; rilascio delle certificazioni verdi Covid-19, il fascicolo sanitario elettronico, l’app Immuni, tramite codici univoci inviati ai dati di contatto forniti al momento della prestazione sanitaria; utilizzo e verifica delle certificazioni verdi Covid-19, attraverso l’applicazione mobile “VerificaC19″ che legge il Qr code della certificazione verde e ne verifica l’autenticità e la validità”. “La certificazione verde Covid-19 – ricorda Sogei – può essere acquisita anche per il tramite di operatori sanitari autorizzati: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti”.

I rappresentanti di Sogei hanno anche sottolineato che l’Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) continuerà a rendere disponibili nuovi servizi rivolti alla semplificazione, mantenendo alta l’attenzione alla qualità del servizio e al livello di ‘valore pubblico’ che ad esso viene attribuito. I prossimi passi ci vedono impegnati nell’implementazione di nuovi servizi per il cittadino, come la possibilità di richiedere certificati anagrafici e cambio di residenza”. Anpr contiene “i dati dei cittadini residenti in più di 7.500 Comuni”. Al momento “sul portale Anpr, nell’area dedicata, i cittadini possono accedere dall’Italia e dall’estero, tramite Cie, Cns o Spid, ai seguenti servizi: visura anagrafica; rettifica dati; profilo, con il quale registrare i propri recapiti per instaurare un ‘canale bidirezionale’ con il proprio Comune di competenza”.

Nel corso dell’audizione, è stato riferito che si sta lavorando “per valorizzare tutte le potenzialità del cloud pubblico, che andrà ad aggiungersi alla nostra capacità produttiva. In maniera molto selettiva, sia sulla componente infrastrutturale sia su quella di piattaforma, intendiamo attivare delle collaborazioni con il più ampio numero possibile di fornitori, avvalendoci della capacità di innovazione e di sistema che i grandi Ict provider nazionali e globali possono offrirci” tenendo conto delle “garanzie sulla sovranità digitale”. “Sogei – spiegano ancora – sta potenziando e ampliando la propria infrastruttura tecnologica in termini di architetture hybrid cloud, convergenti e iperconvergenti, al fine di incrementarne la capacità elaborativa. Architetture che consentiranno di erogare servizi sempre più efficaci”.