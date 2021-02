Covid, si va verso la proroga fino al 25 marzo del divieto di spostamento tra le Regioni

editato in: da

(Teleborsa) – Si va verso una proroga dello stop agli spostamenti tra le Regioni per altri 30 giorni, fino al 25 marzo. Dopo l’incontro con i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, anche i governatori hanno dato un sostanziale ok alla decisione del governo di far slittare di un ulteriore mese la riapertura dei confini regionali alla mobilità. Il via libera alla proroga quindi arriverà questa mattina dal Consiglio dei Ministri che si occuperà esclusivamente di questa disposizione, come ha spiegato la stessa ministri agli Affari Regionali Gelmini.

“Non possiamo pretendere di chiamarvi a ratificare decisioni già prese, ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certo dovrà essere tempestivo – ha detto la ministra Mariastella Gelmini ai governatori – che certo dovrà essere snello, ma che non potrà calare sulle vostre teste”.

Al termine dell’incontro la ministra Gelmini ha infine espresso la volontà di organizzare al più presto anche un incontro tra il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e gli stessi governatori per parlare dei temi della scuola e della vaccinazione degli insegnanti.