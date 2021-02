Covid: salgono a 15.479 i casi registrati oggi in Italia, 353 i morti

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 15.479 i contagi da coronavirus Sars-CoV-2 registrati oggi in Italia, in aumento rispetto ai 13.762 di ieri. A incidere sul dato l’incremento del numero di tamponi molecolari e antigenici pari 297.128, ovvero 8.670 in più rispetto a ieri. L’indice di positività è al 5,2%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute.

I decessi odierni sono 353 (ieri erano +347), per un totale di 95.235 vittime da febbraio 2020. Complessivamente sale ad almeno 2.780.882 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I pazienti in terapia intensiva sono 2.059 (+14) mentre le persone guarite o dimesse sono 17.175, 2.303.199 in totale. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 382.448, pari a -2.053 rispetto a ieri.

“C’è un’oscillazione naturale dei contagi – ha affermato direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza – ma la situazione sembra essere ad un livello più alto dei giorni precedenti”.

A livello regionale in Lombardia sono stati rilevati 3.724 casi, in Emilia Romagna 1.821 e in Campania 1.616.