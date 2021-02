Covid, sale numero nuovi casi e vittime. Tasso positività al 4,8%

editato in: da

(Teleborsa) – Sono stati registrati in Italia 13.762 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, su un totale di 288.458 tamponi effettuati, mentre le vittime sono 347. Ieri i nuovi casi erano 12.074, su 294.411 tamponi, e le vittime 369. E’ quanto emerge dal consueto bollettino giornaliero del Ministero della Salute, secondo cui il tasso di positività sale al 4,8% dal 4,1% precedente.

Il totale degli ospedalizzati è di 20.008 pazienti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.045, due in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 17.963, 311 in meno.

Gli attualmente positivi al coronavirus sono 384.501 (4.363 in meno), mentre i dimessi o guariti sono 2.286.024 (17.771 in più) per un totale di 2.765.412 (+13.762) casi complessivi. Le vittime da inizio pandemia raggiungono quota 94.887.

Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (+2.540), Campania (+1.573), Emilia-Romagna (+1.565), Veneto (+1.042), Lazio (+1.025).

Lazio accelera su campagna vaccinazioni

Il Lazio è pronto a far partire la campagna di vaccinazioni di massa presso i medici di medicina generale il prossimo 1° marzo, a partire dai nati nell’anno 1956 (65 anni). A chi si prenoterà sarà somministrato il vaccino Astrazeneca.

La campagna di vaccinazioni per le scuole, intanto, sta avendo un grande successo con oltre 20 mila prenotazioni online degli operatori delle scuole e delle università e dei servizi per l’infanzia.