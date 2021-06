Covid, oggi riunione del Cts su stop divieto mascherina all’aperto

editato in: da

(Teleborsa) – Oggi pomeriggio il Comitato tecnico scientifico Cts si riunirà per fornire il parere richiesto dal ministero della Salute sulla fine dell’obbligo di mascherina all’aperto. Circolano diverse date: si parla del 5 luglio ma c’è chi ipotizza una possibile svolta già il 28 giugno quando anche la Valle d’Aosta entrerà in zona bianca e l’intero Paese sarà quindi libero da diverse restrizioni, coprifuoco incluso.

La data sullo stop alla mascherina all’aperto sarà calcolata anche in base alla percentuale di popolazione vaccinata, tenendo conto delle somministrazioni sia per la prima che per la seconda dose, secondo quanto si apprende. Anche se si potrà stare all’aria aperta senza mascherina si dovrà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti. L’obbligo di mascherina resta in vigore quindi nei luoghi chiusi e in quelli a rischio assembramento. Si torna verso la normalità anche nei trasporti pubblici. In alcune Regioni già bianche – come Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte – è stata ‘allargata’ la capienza dei bus, passando dal 50% all’80%. Da oggi nel frattempo anche Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania sono entrate nella zona a minori restrizioni. La Valle d’Aosta, invece, come anticipato dovrà attendere lunedì prossimo per completare le tre settimane sotto soglia.

Sul fronte vaccini, dal Ministero della Salute nel frattempo via libera al richiamo con Astrazeneca per gli under 60 che rifiutino il mix di vaccini, che resta l’indicazione prioritaria, mentre Johnson&Johnson verrà usato anche per chi ha meno di 60 anni difficili da rintracciare, come migranti e senza tetto.