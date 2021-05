Covid: oggi la riunione Governo-Regioni su indice Rt, lunedì cabina di regia su coprifuoco e riaperture

editato in: da

(Teleborsa) – I nuovi parametri per la definizione dei colori delle Regioni potrebbero essere applicati già dal monitoraggio della prossima settimana mentre è stata fissata per lunedì la cabina di regia al governo per rivedere le misure in tema di riaperture e coprifuoco. Sul primo punto è stato confermato per oggi l’incontro tra i rappresentanti del governo – la ministra Gelmini e il ministro Speranza – e i presidenti delle Regioni che chiedono di passare all’Rt ospedaliero, che fotografa lo stato di stress delle strutture ospedaliere nelle singole regioni, e di abbandonare quello sulla trasmissibilità dei contagi.

Una correzione che ha già incontrato il favore del Comitato tecnico-scientifico ma che va formalizzata in una proposta da discutere all’interno della riunione.



Il presidente del Consiglio Mario Draghi non ha invece accolto la richiesta di Italia Viva, Forza Italia e Lega di anticipare a questa settimana la riunione per accelerare il percorso di apertura e allentamento delle restrizioni. La cabina di Regia è stata quindi fissata a lunedì 17 maggio e con ogni probabilità eventuali variazioni alle regole vigenti verranno applicate solo a partire del lunedì successivo (24 maggio, ndr). Tra queste resta aperto il dibattito in merito al coprifuoco. Draghi non sembra infatti disposto ad abolirlo ma l’orientamento di Palazzo Chigi sembra quello di prolungarlo fino alle 23. Pochi spiragli anche per un’accelerazione della roadmap delle riaperture fissata all’interno dell’ultimo decreto Covid.